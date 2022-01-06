Аналитики предрекли подорожание бензина в России на 10%

Цены на бензин в 2022 году вырастут на 8-10%, или примерно на 5 рублей за литр. Такое мнение выразила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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«В среднем за год цены на топливо в России поднимаются на 8—10%, в 2022 году они вырастут так же», — заявила Бодрова «Известиям».

По ее словам, подорожание в рознице произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику, хранение.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов отметил, что с учетом инфляции в 2021 году около 8% и в 2022-м справедливо ожидать схожих темпов роста цен на топливо. А зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев пояснил, что в новом году ожидается увеличение акциза, поэтому все виды топлива к концу 2022 года могут вырасти в цене примерно на 5 рублей за литр.