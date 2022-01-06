Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
34 минуты назад

Аналитики предрекли подорожание бензина в России на 10%

Цены на бензин в 2022 году вырастут на 8-10%, или примерно на 5 рублей за литр. Такое мнение выразила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Аналитики предрекли подорожание бензина в России на 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В среднем за год цены на топливо в России поднимаются на 8—10%, в 2022 году они вырастут так же», — заявила Бодрова «Известиям».

По ее словам, подорожание в рознице произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику, хранение.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов отметил, что с учетом инфляции в 2021 году около 8% и в 2022-м справедливо ожидать схожих темпов роста цен на топливо. А зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев пояснил, что в новом году ожидается увеличение акциза, поэтому все виды топлива к концу 2022 года могут вырасти в цене примерно на 5 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что, если государство перестанет контролировать цены на бензин, то его стоимость может вырасти до 100 рублей за литр и выше. Такое предположение высказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. По его мнению, стоимость топлива стабильно растет из-за спроса и общемирового ускорения инфляции.

Автоновости,Павел Баженов,Дмитрий Гусев,Анна Бодрова,РУДН,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители