«Автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся. Должностные лица, получив документы, проверят, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем», — передает ТАСС текст приказа.