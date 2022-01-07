Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
33 минуты назад

В России с 1 марта изменятся правила проведения экзамена ГИБДД

Автошколы в России с 1 марта обяжут предоставлять список учащихся в ГИБДД. Новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена, сообщается в приказе МВД РФ.

«Автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся. Должностные лица, получив документы, проверят, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем», — передает ТАСС текст приказа.

Отмечается, что новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена.

В России начнут по-новому выявлять пьяных водителей

«От автошколы в Госавтоинспекцию должно быть направлено заявление с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU собрало список изменений правил получения водительских удостоверений в 2022 году. Россияне, лишенные прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, должны сдать на анализ кровь и мочу. Водителей, у которых обнаружат следы уколов либо потливость, низкий пульс, сонливость, возбуждение, могут направить на расширенный анализ.

Автоновости,Видео,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители