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2 часа назад

В новом году россияне вновь столкнутся с дефицитом легковых автомобилей

В новом году россияне снова столкнутся с дефицитом легковых автомобилей. Об этом в пятницу, 7 января, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на специалистов лизинговых компаний.

Россияне вновь столкнутся с дефицитом легковых автомобилей
Фото: Jon Super / globallookpress.comJon Super / globallookpress.com

Этот дефицит начался еще в 2020-м из-за нехватки электронных компонентов, в 2021-м победить его не смогли. Стремительного улучшения ситуации в 2022-м участники авторынка также не ждут. По их мнению, проблемы сохранятся как минимум в первом полугодии.

«В настоящий момент есть несколько прогнозов относительно продаж легкового транспорта в 2022 году. Ожидаемо дефицит автомобилей сохранится до середины года. Стоит отметить, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, доля лизинга в продажах легковых и коммерческих автомобилей растет», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Ольга Кириллова.

Генеральный директор «Газпромбанк Автолизинга» Лилия Маркова уверена: первая половина 2022 года для авторынка будет хуже января-июня 2021-го. «Однако по итогам 2022 года рынок может сравняться с нынешним по мере решения проблем с поставками машин. Хотя опрошенные нами производители пока никак не комментируют объемы производства будущего года, восстановление баланса спроса и предложения ожидается к первому кварталу 2023 года», — подчеркнула она.

Ранее в Москве зафиксировали дефицит кадров.

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