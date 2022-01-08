Российских водителей ждут новые правила в 2022 году

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новых штрафах для автомобилистов, которые планируют ввести в 2022 году.

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Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие данные штрафы, скорее всего, вступят в силу уже в марте, сообщает «Прайм».

Юрист отметил, что новый закон предполагает штраф 2 тысячи рублей за отсутствие у водителя диагностической карты автомобиля.

Кроме того, камеры фиксации начнут распознавать водителей, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО. Просроченный штраф обойдется в 800 рублей каждые сутки.

Владельцев брошенных авто, не имеющих хотя бы одной кузовной детали, будут штрафовать на 1- 3 тысячи рублей. Речь идет о двери, стекле, капоте, замках, пробке топливного бака и т.д.

Также ужесточат ответственность для нетрезвых водителей, управлявших автомобилем с детьми в салоне. Для них предусмотрен штраф 50 тысяч рублей и лишение прав до 3 лет.

«В проектируемом кодексе усиление ответственности коснется многих действующих сегодня норм КоАП. Например, за повторное управление автомобилем с незаконной тонировкой — сейчас штраф 500 рублей будет 5 тысяч рублей и лишение прав до 3 месяцев», - рассказал Соловьев.

За опасное вождение штраф составит 3 тысячи. За систематическое грубое нарушение ПДД - три и более нарушения в течение года - штраф 10-30 тыс. руб. или лишение прав до 1,5 лет.