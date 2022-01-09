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3 часа назад

Протечка масла в автомобиле: что делать

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с проблемой протечки масла в авто. Прежде чем решить, как поступить в данном случае, следует найти где именно стала подтекать жидкость.

Эксперты рассказали, что делать при протечке масла в автомобиле
Фото: Car.ruCar.ru

По оттенку вытекшей жидкости можно примерно установить причину и источник неполадки. Грязно-коричневый окрас говорит о том, что масло течет из двигателя, а красноватый указывает, что протечка образовалась в трансмиссии.

На утечку указывают рывки масляного индикатора и появление синего дымка из двигателя. Уровень масла замеряют с помощью щупа. Если оно вытекает быстро, то причина кроется в повреждении поддона. Протечка может образоваться в фильтре, сальнике, трамблере, коленвала, цепи. Поэтому, прежде всего следует найти источник.

В этом может помочь флуоресцентный краситель, который добавляют в масло. Далее нужно в течение 10 минут дать поработать двигателю в холостую и заглушить его. Место, которое будет подсвечиваться ярче – и есть точка утечки масла.

Если проблема кроется в фильтре, то заменить его не составит труда. Возможно, потребуется просто затянуть его потуже и проблема решится. В остальных случаях придется обратиться к специалистам автосервиса.

Автоновости,
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