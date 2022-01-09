В России изменилось правило расчета стоимости ОСАГО

С 9 января в России заработала новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО, теперь стоимость страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге.

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Как сообщается на сайте Центробанка, для легковых авто физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Для общественного транспорта — 4,9%, а для остальных категорий транспортных средств — 30%.

«Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов», — говорится в сообщении.

При этом положения о коэффициенте бонус-малу (скидка за безаварийную езду) вступят 1 апреля 2022 года.