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1 час назад

В России изменилось правило расчета стоимости ОСАГО

С 9 января в России заработала новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО, теперь стоимость страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге.

В России изменилось правило расчета стоимости ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается на сайте Центробанка, для легковых авто физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Для общественного транспорта — 4,9%, а для остальных категорий транспортных средств — 30%.

«Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов», — говорится в сообщении.

При этом положения о коэффициенте бонус-малу (скидка за безаварийную езду) вступят 1 апреля 2022 года.

Ura.ru отмечает, что в Минтрансе ожидают подорожания ОСАГО из-за изменения правил расчета. Насколько вырастет стоимость страховки, будет зависеть от компаний.

Автоновости,Минтранс РФ,
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