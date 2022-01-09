В России изменилось правило расчета стоимости ОСАГО

С 9 января в России заработала новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО, теперь стоимость страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге.
Как сообщается на сайте Центробанка, для легковых авто физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Для общественного транспорта — 4,9%, а для остальных категорий транспортных средств — 30%.
«Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов», — говорится в сообщении.
При этом положения о коэффициенте бонус-малу (скидка за безаварийную езду) вступят 1 апреля 2022 года.
Ura.ru отмечает, что в Минтрансе ожидают подорожания ОСАГО из-за изменения правил расчета. Насколько вырастет стоимость страховки, будет зависеть от компаний.