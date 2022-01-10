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2 часа назад

"Автодор" призвал водителей очистить крыши машин от сугробов

Госкомпания "Автодор" (эксплуатирует платные трассы России) призывала автомобилистов не выезжать на скоростные магистрали на неочищенных от снега автомобилях. Помимо прочего, наличие сугроба на крыше машины может привести к неправильной тарификации при проезде по платным автомобильным дорогам, предупредили в ведомстве.

Россиянам придется платить за снег на крыше машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На платных участках, если сугроб на автомобиле высокий, классификация транспортных средств может быть проведена некорректно, так как система определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке", - сообщается в официальном Telegram-канале "Автодора".

В Госкомпании подчеркнули, что большой слой снега на крыше ухудшает аэродинамические показатели авто, увеличивает расход топлива, а также может стать причиной ДТП: при торможении шапка снега сползет на лобовое стекло, полностью перекрыв обзор водителя. Кроме того, на большой скорости снег и лед с крыши могут сорваться назад и повредить другие машины.

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