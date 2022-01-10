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59 минут назад

Российских водителей предупредили о доплатах за снег на крыше машины

Наличие сугроба на крыше машины может привести к неправильной тарификации при проезде по платным автомобильным дорогам. Об этом предупредила российских водителей госкомпания «Автодор» в Telegram-канале.

Водителей предупредили о доплатах за снег на крыше машины
Фото: ReutersReuters

Доплатить за снег придется в том случае, если сугроб на автомобиле высокий. Как пояснили в компании, система на платных участках определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке.

Кроме того, в условиях плохой видимости большой слой снега может превратить автомобиль в невидимку, а также стать причиной ДТП: при торможении подтаявший на крыше сугроб сползет на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Также существует риск повредить другие автомобили, поскольку на высокой скорости снег и лед слетят назад.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал автомобилистов не оставлять надолго машины под снегом. По его словам, через несколько дней снежный покров затвердеет и очистить автомобиль будет гораздо сложнее.

Автоновости,Антон Шапарин,
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