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3 часа назад

В России ужесточили наказание для лихачей на дорогах

В РФ начала действовать новая статья УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», она ужесточает наказание для лихачей на дорогах, сообщается на сайте Госдумы.

В России ужесточили наказание для водителей
Фото: РИАМОРИАМО

Речь идет о тех водителях, которые намеренно превышают скоростной режим (на более чем 60 км/ч, но не более 80 км/ч, а также на более чем 80 км/ч) или выезжают на полосу встречного движения или трамвайные пути встречного направления.Повышенная ответственность за нарушения предусмотрена и для тех автолюбителей, которые ранее были осуждены по данной статье УК РФ и их снова привлекли к ответственности за аналогичные нарушения.

Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Еще лихачам может грозить штраф от 200 до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 1-2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

А лихачам, которые уже имеют судимость за вышеуказанные нарушения, будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. При этом штрафы могут составить 300-600 тыс. рублей.

Автоновости,Лишение прав,
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