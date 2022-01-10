В России ужесточили наказание для водителей

В России начала действовать новая статья Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», говорится на сайте Госдумы РФ.

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Отныне ужесточается наказание для лихачей на дорогах. Мера затронет водителей, которые намеренно превышают скоростной режим или выезжают на полосу встречного движения или трамвайные пути встречного направления.

Также более жесткие наказания предусмотрены для владельцев транспортных средств, которые ранее были осуждены за превышение скорости, но их снова привлекли к ответственности за аналогичные нарушения. Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 1-2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.