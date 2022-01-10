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4 часа назад

Дилеры сообщили о подорожании автомобилей в РФ с начала года

Автомобили в России с начала года подорожали в пределах 3%. Об этом сообщил председатель правления «Авилон» Андрей Павлович.

Цены на автомобили выросли в России с 1 января
Фото: URA.RUURA.RU

По его словам, с 1 января по бренду Mitsubishi цены выросли от 1,5% до 2%, «это традиционное повышение». По марке Kia рост цен составил 2—4% в рамках планового повышения, премиум-сегмент по бренду Mercedes подорожал в среднем на 1,5%, а автомобили Volvo — в среднем на 250 тысяч рублей, передает «Коммерсант».

По словам гендиректора Fresh Auto Дениса Мигаля, автомобили Toyota и Lexus в январе подорожали в среднем на 2—3%. Похожая ситуация у Jaguar Land Rover, а Genesis с января повысил стоимость авто на 170 тысяч рублей по всему модельному ряду. Кроме того, выросли в цене на 4,8% до 1,3 млн рублей Hyundai Creta, Volkswagen Polo — на 0,1%, до 1 млн рублей, Mazda CX-5 — почти на 1%, до 1,9 млн рублей.

Кроме того, с 1 января стоимость автомобилей Lada увеличилась на 1,4—3,2%, сообщил «Автостат». По данным главы «Фаворит Моторс» Владимира Попова, машины марки Renault подорожали на 1,5—2%.

Ранее исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что в новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет. Эту тенденцию Удалов объяснил дефицитом микрочипов и производства. Также сообщалось, что в РФ с 9 января меняется расчет стоимости полисов ОСАГО. Теперь стоимость страхового полиса будет зависеть от поведения водителей на дорогах. Помимо этого, в стране года верхняя граница единого тарифного коридора ОСАГО повышается на 10%.

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