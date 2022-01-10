В России вернут штрафы за превышение средней скорости — их пропишут в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Возврат такой нормы поддержали в правительстве, МВД и Минюсте, об этом стало известно Autonews.ru.

По данным издания, поручение о возврате штрафов ведомствам дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Изменения в КоАП должны были быть подготовлены до 20 сентября 2021 года, но в доступном проекте документа норм о средней скорости на российских дорогах нет.

По словам источников, знакомых с разработкой нового КоАП, следующая версия документа значительно отличается от предыдущей и будет включать больше норм для автомобилистов.