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1 час назад

Сдать на права станет сложнее

В МВД намерены изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права и сместить акцент с «заучивания» на «осознанное понимание» будущим водителем, как вести себя на дороге. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре ведомства.

«В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», - заявил представитель пресс-центра.

По его словам, новые правила сдачи экзамена необходимы, чтобы снизить число аварий по вине водителей, стаж которых составляет менее двух лет, а также для совершенствования системы допуска людей к управлению машиной.

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«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях», - рассказали в МВД.

В ведомстве также намерены учесть «психологические аспекты поведения участников дорожного движения».

Ранее в России были изменены правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. В частности, для кандидатов в водители была отменена сдача экзамена на «площадке». Также теперь при сдаче экзамена можно использовать как автомобили ГИБДД, так и автошколы, ведется обязательная видеосъемка процесса прохождения испытания с записью звука, и внесены изменения в экзаменационные вопросы по теоретической части.

При этом нет жестко утвержденных маршрутов, а есть лишь участки дорог, на которых должны проходить испытания. Сам маршрут в начале экзамена определяет инспектор ГИБДД.

Автоновости,Видео,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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