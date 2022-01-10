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2 часа назад

Раскрыты планы "АвтоВАЗа" по выпуску новинок в 2022 году

В 2022 году «АвтоВАЗ» начнет серийное производство двух моделей Renault нового поколения и модернизирует несколько моделей Lada. Подробности о новинках рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Инсайдеры сообщили о новинках "АвтоВАЗа" в 2022 году
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Предварительной датой начала производства двух новых Renault Sandero и Logan на мощностях «АвтоВАЗа» называют июнь 2022 года. Модели построены на новой платформе CMF-B, внешне они будут отличаться от европейского и турецкого вариантов. В список опций в числе прочего войдут система кругового обзора и светодиодная «двухэтажная» оптика. Тестовые Sandero и Logan собирались с октября по декабрь 2021 года, автомобили отправились на испытательный полигон около села Сосновка, в Москву на завод Renault и в Румынию на завод Dacia.

Универсал Lada Largus в 2022 году оснастят последней версией фирменной мультимедийной системы «АвтоВАЗа» и датчиками переднего парктроника. Ожидается, что классический внедорожник Lada Niva получит небольшие новшества по экстерьеру, а у Niva Travel появится версия Black.

В марте 2022 года ожидается анонс начала серийного производства обновленной Lada Vesta. На «АвтоВАЗе» собрали уже около двух сотен тестовых экземпляров. Сообщается, что в последней партии из восьми автомобилей вскрылся дефект, связанный с работой цифровой панели проборов — отказ всей электрики обездвиживают машину.

Наконец, на предприятии ведется работа по подготовке преемника Lada Granta, Niva нового поколения (2024 год) и замены модели Vesta (ожидается на конвейере через пять-шесть лет).

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