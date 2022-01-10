Volvo не избавится от седанов и универсалов

Глава Volvo Хокан Самуэльссон подтвердил, что компания не откажется от выпуска седанов и универсалов, хотя они и не пользуются таким спросом, как кроссоверы и внедорожники. По крайней мере марка не планирует полностью избавляться от легковушек, хотя их ассортимент могут урезать в пользу вседорожников. По итогам 2021 года Volvo реализовала более 525 тысяч автомобилей сегмента SUV против 174 тысяч седанов и универсалов S60/V60 и S90/V90.

Фото: © Autocar.co.uk © Autocar.co.uk

Volvo продолжает электрифицировать модельную линейку, и будущих преемников нынешних S60/V60 и S90/V90 переведут на электричество. По словам Самуэльссона, седаны и универсалы марки станут «более приземистыми и менее квадратными, чем сейчас» — это позволит улучшить аэродинамику машин, которая играет важную роль для электрокаров.

Также в планах марки — отказ от индексов в пользу полноценных названий для автомобилей. По предварительным данным, первым новое имя примерит следующий XC90, который станет полностью электрическим — ему прочат название Embla, позаимствованное из скандинавской мифологии.