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2 часа назад

Шведская марка сохранит разнообразную модельную линейку

Глава Volvo Хокан Самуэльссон подтвердил, что компания не откажется от выпуска седанов и универсалов, хотя они и не пользуются таким спросом, как кроссоверы и внедорожники. По крайней мере марка не планирует полностью избавляться от легковушек, хотя их ассортимент могут урезать в пользу вседорожников. По итогам 2021 года Volvo реализовала более 525 тысяч автомобилей сегмента SUV против 174 тысяч седанов и универсалов S60/V60 и S90/V90.

Volvo не избавится от седанов и универсалов
Фото: © Autocar.co.uk© Autocar.co.uk

Volvo продолжает электрифицировать модельную линейку, и будущих преемников нынешних S60/V60 и S90/V90 переведут на электричество. По словам Самуэльссона, седаны и универсалы марки станут «более приземистыми и менее квадратными, чем сейчас» — это позволит улучшить аэродинамику машин, которая играет важную роль для электрокаров.

Также в планах марки — отказ от индексов в пользу полноценных названий для автомобилей. По предварительным данным, первым новое имя примерит следующий XC90, который станет полностью электрическим — ему прочат название Embla, позаимствованное из скандинавской мифологии.

Что же касается электрификации, то в 2022 году Volvo рассчитывает продать по всему миру более 150 тысяч электрокаров против 25,7 тысяч в 2021 году. А уже в 2025-м на них будет приходиться 50 процентов от общего объема продаж.

Автоновости,Volvo,Хокан Самуэльссон,
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