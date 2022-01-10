В подмосковном Дзержинском образовалась огромная пробка из-за закрытия путепровода на МКАД. Как сообщает газета «Известия», местные жители рассказали, что у ТЦ «Мега Белая Дача» ведется строительство развязки, из-за чего водителям приходиться сворачивать на более узкую дорогу.

По словам очевидцев, путь длиной в 5 километров занимает у них 1 час и 22 минуты. Особенно сложная ситуация наблюдается на Дзержинском шоссе в сторону города. Даже в полдень длина «стоячего» затора там превышает километр — от съезда по Коммерческому проезду у ТЦ до пересечения с Угрешским проездом. В утренний и вечерний час-пик ситуация сильно усугубляется.

Напомним, что на прошлой неделе в Московской области более 50 автомобилей оказались обездвиженными из-за проколотых шин — неизвестный разбросал по дороге саморезы. Как рассказали очевидцы, машины стояли с включенными аварийными сигналами с въезда в Балашиху и до Московской кольцевой автомобильной дороги.