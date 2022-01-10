Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Жители Подмосковья застряли в многокилометровой пробке

В подмосковном Дзержинском образовалась огромная пробка из-за закрытия путепровода на МКАД. Как сообщает газета «Известия», местные жители рассказали, что у ТЦ «Мега Белая Дача» ведется строительство развязки, из-за чего водителям приходиться сворачивать на более узкую дорогу.

По словам очевидцев, путь длиной в 5 километров занимает у них 1 час и 22 минуты. Особенно сложная ситуация наблюдается на Дзержинском шоссе в сторону города. Даже в полдень длина «стоячего» затора там превышает километр — от съезда по Коммерческому проезду у ТЦ до пересечения с Угрешским проездом. В утренний и вечерний час-пик ситуация сильно усугубляется.

Движение на МЖД изменят из-за ремонта

Напомним, что на прошлой неделе в Московской области более 50 автомобилей оказались обездвиженными из-за проколотых шин — неизвестный разбросал по дороге саморезы. Как рассказали очевидцы, машины стояли с включенными аварийными сигналами с въезда в Балашиху и до Московской кольцевой автомобильной дороги.

В результате движение по участку было временно затруднено.

Автоновости,Видео,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители