МВД РФ изменит билеты теоретического экзамена на права

В теоретическую часть экзамена на водительские права будут внесены изменения, сообщили в пресс-центре МВД России, информирует ТАСС.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что существующий подход к формированию билетов при сдаче на права изменится, для того чтобы будущий автомобилист лучше понимал, как следует себя вести в той или иной ситуации.

«Продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», – указал собеседник.

В МВД пояснили, что это необходимая мера, чтобы снизить аварийность по вине водителей, стаж которых составляет меньше двух лет, а также совершенствования системы допуска людей к управлению авто в целом. В министерстве уверены, что необходимо отказаться от акцента на «заучивание» ПДД и обучать будущих водителей пониманию действий в самых разных ситуациях, которые могут возникнуть на автодорогах.