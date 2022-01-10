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1 час назад

Перебои в работе сервисов ГИБДД могут быть из-за обновления программного обеспечения

Перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции возможны в связи с обновлением прикладного программного обеспечения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

Почему "упал" сайт ГИБДД?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в нескольких регионах России при попытке проверить наличие штрафов на сайте Госавтоинспекции сервис выдает ошибку.

Автоновости,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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