Почему "упал" сайт ГИБДД?

Перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции возможны в связи с обновлением прикладного программного обеспечения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

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"В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января.