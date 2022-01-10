Эксперт сказал, когда начнут снижаться цены на автомобили

«Наибольший спрос на автомобили традиционно наблюдается в марте – апреле. Если не будет увеличено количество поставок, то подорожание может быть именно в месяцы наибольшего спроса. Дефицит автомобилей в дилерской сети будет устраняться постепенно за счет роста объема производства, что замедлит рост цен к середине года. А уже во второй половине года рынок начнёт выравниваться и стабилизируется. К концу года подорожание прекратится», - сообщил он НСН.