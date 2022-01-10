Эксперт сказал, когда начнут снижаться цены на автомобили

Цены на авто начнут снижаться лишь к концу 2022 года, об этом заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.
По словам эксперта, пока цены на машины будут расти, причинами чего является подорожание материалов и комплектующих.
«Наибольший спрос на автомобили традиционно наблюдается в марте – апреле. Если не будет увеличено количество поставок, то подорожание может быть именно в месяцы наибольшего спроса. Дефицит автомобилей в дилерской сети будет устраняться постепенно за счет роста объема производства, что замедлит рост цен к середине года. А уже во второй половине года рынок начнёт выравниваться и стабилизируется. К концу года подорожание прекратится», - сообщил он НСН.
2022-й год начался с плохих новостей для желающих купить машину. Как отмечается, с начала года цены на новые автомобили в автосалонах поднялись от 1% до 5%.
Напомним, в декабре в Минпромторге РФ сообщили, что рост цен на автомобили замедлится в следующем году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ведомства Денис Мантуров.