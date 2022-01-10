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1 час назад

Топ-менеджер «АвтоВАЗа» ушел в узбекский автопром

Бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» Александр Бредихин стал директором по маркетингу UzAuto Motors, передает портал «Дром».

Топ-менеджер «АвтоВАЗа» ушел в узбекский автопром
Фото: ChevroletChevrolet

В штат UzAuto Motors Бредихина переманил Бу Андерссон, прежний глава «Группы ГАЗ» и «АвтоВАЗа», который сейчас возглавляет руководство национального узбекского автопроизводителя. Отмечается, что с привлечением бывшего коллеги шведский топ-менеджер собирается сделать ставку на наращивание экспорта автомобилей в Россию.

Бредихин занимал руководящие посты в системе управления маркетингом «АвтоВАЗа» с 2003 года. С 2017-го по 2021 год он работал гендиректором сервисно-сбытовой сети «Лада-Сервис».

Летом 2022 года на заводе в Асаке UzAuto Motors собирается начать производство кроссовера Chevrolet Tracker нового поколения по технологии полного цикла. Сообщалось, что модель узбекского производства может выйти на российский рынок.

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