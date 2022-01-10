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27 минут назад

На сайте ГИБДД произошел масштабный сбой

На сайте Госавтоинспекции произошел сбой в результате обновления программного обеспечения. На момент 10 января в 15:20 по московскому времени водителям не удалось проверить полученные штрафы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

На сайте ГИБДД произошел масштабный сбой
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что сервис выдает ошибку при попытке подключения к серверам. В пресс-службе сообщили, что запланированный срок восстановления работы сервиса — 11 января.

«В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января», — пояснили в МВД России.

Предыдущий сбой сервисов ГИБДД случился 18 декабря 2021 года. Тогда он произошел из-за аварии в серверном помещении. На решение проблемы в тот раз потребовалось полтора дня.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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