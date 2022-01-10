Эксперт поддержал введение уголовной ответственности для водителей

Например, человек совершил грубое нарушение ПДД: выехал на встречку или превысил скорость на более чем 60 километров в час от разрешённой, его при повторном таком нарушении лишали права управления ТС. Однако его это не остановило, он дальше сел за руль и продолжил хулиганить на дорогах. Когда его останавливали снова за очередное нарушение, то выяснялось, что наказать его больше нечем — ведь водительских прав у него и так нет. <...> Я ещё лет 10-15 назад в Карелии знал человека, которого по совокупности лишили права управления лет на 70-75. Однако его это никаким образом не убедило в том, что нужно соблюдать ПДД, — рассказал Попов.