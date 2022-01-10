На аукционе продали редкий автомобиль Porsche

Онлайн-аукцион Bring a Trailer способствовал продаже редкого автомобиля Porsche Carrera GT. Машина 2005 года с пробегом чуть больше тысячи километров была продана за 141 миллион рублей.

Фото: Car.ru Car.ru

Всего было выпущено 1270 экземпляров данной модели. Большая часть из этих автомобилей покрашена в черный или серебристый цвета. Автомобилей красного цвета было мало. Конечно, цвет автомобиля сыграл роль в установлении окончательной цены, которую запросили за спорткар.

Последний осмотр спорткара был произведён прошлым летом. Тогда провели замену моторного масла, сделали профилактику тормозной системы и установили новые покрышки. Примечательно, что колесные диски у машины отличаются, спереди установлены 19-дюймовые, сзади стоят 20-дюймовые.