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2 часа назад

На аукционе продали редкий автомобиль компании Porsche

Онлайн-аукцион Bring a Trailer способствовал продаже редкого автомобиля Porsche Carrera GT. Машина 2005 года с пробегом чуть больше тысячи километров была продана за 141 миллион рублей.

На аукционе продали редкий автомобиль Porsche
Фото: Car.ruCar.ru

Всего было выпущено 1270 экземпляров данной модели. Большая часть из этих автомобилей покрашена в черный или серебристый цвета. Автомобилей красного цвета было мало. Конечно, цвет автомобиля сыграл роль в установлении окончательной цены, которую запросили за спорткар.

Последний осмотр спорткара был произведён прошлым летом. Тогда провели замену моторного масла, сделали профилактику тормозной системы и установили новые покрышки. Примечательно, что колесные диски у машины отличаются, спереди установлены 19-дюймовые, сзади стоят 20-дюймовые.

Спорткар имеет карбоновый кузов. Под капотом стоит 10-цилиндровый двигатель, объем которого составляет 5,7 литра. Автомобиль может разогнаться до сотни за 4 секунды, мощность двигателя составляет 612 лошадиных сил.

Автоновости,Porsche Carrera GT,Porsche,
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