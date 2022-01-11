Глава Aurus подал в отставку

В Aurus снова кадровые перестановки: Адиль Ширинов, который последние 2,5 года занимал должность генерального директора компании, подал в отставку. Временно марку возглавляет Николай Ходосевич, который до сих пор был исполнительным директором, однако в будущем к руководству Aurus может присоединиться новый участник. Для ООО «Аурус» эта смена президента стала третьей за последние три года — до Ширинова компанией руководил немец Франц Герхард Хильберт, которого сняли с должности летом 2019-го.

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Информация о том, что Адиль Ширинов уходит из Aurus, появилась еще в начале января. Тогда издание Drom.ru озвучило версию, что отставка Ширинова связана с отставанием от графика по освоению производства автомобилей в Елабуге. Сборку запустили в конце мая 2021 года, и, по некоторым данным, за семь месяцев завод поставил всего 60 предоплаченных «Аурусов», хотя по плану с конвейера должно сходить более 600 машин в год.

Уточняется, что Ширинов продолжит руководить компаниями Ford Sollers и УАЗ.

По состоянию на начало 2022 года, 63,5 процента компании принадлежит ФГУП НАМИ, еще 36 процентов — ООО «Фонд обороны, безопасности и развития Тавазун» (дочерняя структура эмиратского фонда Tawazun), а оставшиеся 0,5 процента — ПАО «Соллерс Авто». В Елабуге пока выпускают только седаны Senat, однако уже в скором времени на конвейер планируется поставить новую модель — внедорожник Komendant.