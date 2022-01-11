Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-5° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
3 часа назад

Для российской компании это третья смена гендиректора за три года

В Aurus снова кадровые перестановки: Адиль Ширинов, который последние 2,5 года занимал должность генерального директора компании, подал в отставку. Временно марку возглавляет Николай Ходосевич, который до сих пор был исполнительным директором, однако в будущем к руководству Aurus может присоединиться новый участник. Для ООО «Аурус» эта смена президента стала третьей за последние три года — до Ширинова компанией руководил немец Франц Герхард Хильберт, которого сняли с должности летом 2019-го.

Глава Aurus подал в отставку
Фото: © 73Online.ru / Youtube.com© 73Online.ru / Youtube.com

Информация о том, что Адиль Ширинов уходит из Aurus, появилась еще в начале января. Тогда издание Drom.ru озвучило версию, что отставка Ширинова связана с отставанием от графика по освоению производства автомобилей в Елабуге. Сборку запустили в конце мая 2021 года, и, по некоторым данным, за семь месяцев завод поставил всего 60 предоплаченных «Аурусов», хотя по плану с конвейера должно сходить более 600 машин в год.

Уточняется, что Ширинов продолжит руководить компаниями Ford Sollers и УАЗ.

По состоянию на начало 2022 года, 63,5 процента компании принадлежит ФГУП НАМИ, еще 36 процентов — ООО «Фонд обороны, безопасности и развития Тавазун» (дочерняя структура эмиратского фонда Tawazun), а оставшиеся 0,5 процента — ПАО «Соллерс Авто». В Елабуге пока выпускают только седаны Senat, однако уже в скором времени на конвейер планируется поставить новую модель — внедорожник Komendant.

По слухам, на место Ширинова прочат нового человека, которого называют ставленником нынешнего директора КамАЗа Сергея Когогина. Сам Когогин с июня 2021 года входит в состав совета директоров ООО «Аурус» и уже успел провести «жесткий аудит» на производстве в Елабуге.

Автоновости,УАЗ,Адиль Ширинов,Сергей Когогин,Ford,Sollers,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители