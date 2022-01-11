Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-5° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
3 часа назад

Длинной Lada Niva Legend продлили жизнь до лета

Похороны Lada Niva Legend в пятидверном кузове, которые были запланированы сначала на конец 2021 года, а позже на начало 2022-го, пока откладываются: АвтоВАЗ получил очередной госзаказ на "длинную" версию внедорожника.

"Похороны" пятидверной Lada Niva откладываются
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Об этом со ссылкой на источники на заводе сообщает группа Avtograd news. В настоящее время сборка пятидверных "Нив" продолжится до мая - до этого времени планируется собрать более 2.6 тысяч автомобилей. Причём судьба модели пока опять же не решена: прекращение выпуска будет осуществлено в том случае, если на Lada Niva Legend 5d не будет спроса.

В настоящее время пятидверная Lada Niva Legend 5d стоит от 793 900 рублей. Автомобиль оснащён 83-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП, системой постоянного полного привода с демультипликатором.

Автоновости,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители