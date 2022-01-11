BMW iX М60 доедет до России во II квартале

Концерн BMW в рамках выставки CES-2022 (США) представил новую модификацию кроссовера iX – M60. Это первая модель в истории подразделения BMW M, изначально разработанная в формате электромобиля. Клиентам в России автомобили начнут передавать во II квартале 2022 года.

Фото: BMW BMW

Суммарная мощность силовой установки BMW iX М60 составляет 619 л.с., крутящий момент – 1 015 Нм. В режиме Sport Mode с активированной функцией Launch Control это значение достигает 1 100 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч, что на 50 км/ч выше аналогичного показателя модели iX xDrive50. Таким образом, BMW iX M60 стал самым быстрым электромобилем среди всех моделей концерна. Максимальный запас хода на одном заряде батареи – 566 км (по циклу WLTP).