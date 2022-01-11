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37 минут назад

Беспилотные такси могут запустить в Москве в феврале – СМИ

Беспилотные такси могут запустить в Москве в феврале, сообщает газета "Ведомости".

Беспилотные такси могут запустить в Москве в феврале
Фото: РИА Новости/Сергей МамонтовРИА Новости/Сергей Мамонтов

По данным издания, правительство России согласовало проект постановления, регламентирующий их запуск. Отмечается, что в настоящее время устранены межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима, в рамках которого запустят такое такси.

Принятие постановления правительства запланировано на январь, а срок действия экспериментального правового режима начнется с 20-го рабочего дня после дня издания акта.

Ожидается, что первые беспилотные такси будут ограничены 18 улицами в столице, территорией Сколкова, а также Иннополисом и центром "Сириус" в Краснодарском крае.

В октябре сообщалось, что по столичным улицам ездят 150 беспилотных автомобилей. Стать первой столицей в Европе и второй в мире, где появятся беспилотные такси, Москва должна в ближайшее время.

По словам экспертов, цель внедрения беспилотных такси заключается не в том, чтобы убрать водителя. Задача стоит в увеличении пропускной способности дорог и снижении количества аварий.

Автоновости,Правительство РФ,Ведомости,
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