У SsangYong появился новый владелец

Южнокорейский стартап Edison Motors получил право на приобретение 75% доли акций компании SsangYong у индийской корпорации Mahindra Group.

Фото: SsangYong SsangYong

Марка SsangYong обанкротилась в декабре 2020 года, а в 2021 году ее убытки составили 150 миллионов долларов. Компания Mahindra Group, контролирующая 75% акций корейской марки, неоднократно предпринимала попытки продать проблемный актив.

В итоге компании Edison Motors, занимающейся производством электромобилей, удалось выкупить эту долю акций за 260 миллионов долларов. Вероятно, после приобретения «Саньёнга» стартап займётся выпуском электрических кроссоверов и внедорожников на базе автомобилей марки.

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История компании началась еще в 1954 году с производства автобусов, грузовиков и спецтехники, а в 1974 году фирма начала делать по лицензии армейский «Джип», позднее переименованный в Korando. В 1993 году дебютировал внедорожник SsangYong Musso, первая модель собственной разработки.