Mitsubishi анонсирует новинки токийского автосалона

На предстоящем автосалоне в Токио, который пройдет в январе 2022 года, Mitsubishi продемонстрирует семь моделей, включая два концепкара K-EV X Style и Vision Ralliart, а также две версии кроссовера Mitsubishi Outlander, кроссовер Eclipse Cross, минивэн Delica D:5 и электрический коммерческий кей-кар Minicab-MiEV.

Фото: Mitsubishi K-EV concept X Style Mitsubishi K-EV concept X Style

Mitsubishi Vision Ralliart Concept

Как известно из публикации Mitsubishi, модель K-EV X Style — это полностью электрический кей-кар нового поколения, тогда как Vision Ralliart — это прототип кроссовера, который продемонстрирует на выставке стилистику новых спортивных моделей японского бренда.

На моделях Railliart модели Outlander Railliart Style и Eclipse Cross Railliart Style автопроизводитель покажет новые варианты персонализации дизайна. Среди новинок будет и Outlander Wild Adventure Style, оснащенный специально для активного времяпрепровождения.

Mitsubishi Outlander Railliart Style

Mitsubishi Outlander Wild Adventure Style

Еще одна новинка — это коммерческий автомобиль на электроприводе Minicab-MiEV B-Leisure Style, реализованный в кузове кей-кара. Модель предназначена для одиночного кемпинга и оснащена специальным снаряжением. Автомобиль имеет блок питания MiEV Power Box, который может использовать энергию тяговой батареи для питания электроники и разных приборов.