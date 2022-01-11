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2 часа назад

В России началось производство авто для рынка Европы

В Калужской области РФ уже проходит сборка новых автомобилей, которые затем будут поставлять за рубеж. Соответствующее производство наладил "ПСМА Рус".

В России началось производство авто для рынка Европы
Фото: Car.ruCar.ru

"ПСМА Рус" уже поставил ряд новых машин в Германию, и немцы довольны полученными транспортными средствами. В настоящее время на предприятии в Калужской области производят для европейского рынка разные автомобили.

Первым является фургон Opel Vivaro длиной 5,3 и 4,9 метра, в зависимости от вариации. Оборудована новинка турбодизелями на два литра и 150 л.с. и 90 л.с./1,6 литра. Привод - полный или передний. Трансмиссия - 6АКПП или 5МКПП. Базовая модель в РФ стоит от 1,9 миллиона рублей, а в Германии за нее придется выложить как минимум 37 450 евро (3,1 миллиона рублей).

Также "ПСМА Рус" изготавливает для Старого Света Citroen Jimpy. Оснащается транспорт абсолютно тем же, что и Vivaro. Стоимость машины в Германии составляет 36 475 евро и выше (от трех миллионов рублей).

И третья комплектация LCV для европейских стран - Peugeot Expert. Как и в случае с вышеперечисленными автомобилями, этот фургон укомплектован аналогичными узлами и агрегатами. Кроме них, "ПСМА Рус" в наступившем году начнет сборку Fiat Scudo, но в России его продавать не будут - это исключительно экспортная модификация.

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