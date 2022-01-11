Автовладельцам рассказали о правилах техосмотра в 2022 году

Прохождение технического осмотра все еще обязательно для некоторых категорий транспортных средств. Автовладельцам напомнили основные правила процедуры.

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Уже 30 декабря прошлого года в силу вступили поправки в закон, который регулирует правила прохождения технического осмотра. Владельцы автомобилей и мотоциклов освобождаются от обязательного прохождения техосмотра только в том случае, если техника эксплуатируется ими для личных целей.

Обязательным ТО остается для ТС, которые эксплуатируются в коммерческой сфере - служба такси, служебные машины. Процедура обязательна для автобусов и грузового транспорта, а также для авто, которые находятся во владении юридических лиц.