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1 час назад

Автовладельцам рассказали о правилах прохождения техосмотра в 2022 году

Прохождение технического осмотра все еще обязательно для некоторых категорий транспортных средств. Автовладельцам напомнили основные правила процедуры.

Автовладельцам рассказали о правилах техосмотра в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Уже 30 декабря прошлого года в силу вступили поправки в закон, который регулирует правила прохождения технического осмотра. Владельцы автомобилей и мотоциклов освобождаются от обязательного прохождения техосмотра только в том случае, если техника эксплуатируется ими для личных целей.

Обязательным ТО остается для ТС, которые эксплуатируются в коммерческой сфере - служба такси, служебные машины. Процедура обязательна для автобусов и грузового транспорта, а также для авто, которые находятся во владении юридических лиц.

Закон косвенно затрагивает и постановку на учет в ГИБДД. Распространяется это требование для тех, кто приобрел автомобиль старше 4 лет. В ГИБДД сотрудники должны проверить наличие диагностической карты. При ее отсутствии они имеют право отказать в предоставлении услуги.

Автоновости,ГИБДД,
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