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1 час назад

В МВД сообщило о восстановлении работы сервисов ГАИ

Все онлайн-сервисы на сайте Госавтоинспекции работают в штатном режиме. Об этом сообщили «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России.

В МВД сообщило о восстановлении работы сервисов ГАИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специалисты завершили работу по обновлению прикладного программного обеспечения официального сайта ГАИ в соответствии с требованиями безопасности. Все онлайн-сервисы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

О перебоях в работе сайта ГАИ стало известно 10 января. В МВД РФ неполадки объяснили проведением обновления прикладного программного обеспечения. В ведомстве пообещали устранить их к 11 января, но в первой половине дня сайт все еще не работал.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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