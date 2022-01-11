В МВД сообщило о восстановлении работы сервисов ГАИ

Все онлайн-сервисы на сайте Госавтоинспекции работают в штатном режиме. Об этом сообщили «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России.

«Специалисты завершили работу по обновлению прикладного программного обеспечения официального сайта ГАИ в соответствии с требованиями безопасности. Все онлайн-сервисы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

О перебоях в работе сайта ГАИ стало известно 10 января. В МВД РФ неполадки объяснили проведением обновления прикладного программного обеспечения. В ведомстве пообещали устранить их к 11 января, но в первой половине дня сайт все еще не работал.