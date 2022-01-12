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1 час назад

В России задумали сделать медосмотр для водителей дистанционным

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о дистанционном медосмотре водителей. Автором инициативы выступил сам депутат, пишут «Известия».

Медосмотр для водителей захотели сделать дистанционным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уже в будущем феврале Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 23 закона «О безопасности дорожного движения». Медосмотр для водителей задумали сделать дистанционным, чтобы уменьшить распространение инфекционных заболеваний, включая коронавирус, среди работающих граждан.

Москвичев заявил, что на данный момент в России катастрофически не хватает врачей и медработников, которые проводили бы «удаленные» осмотры. По его словам, транспортный комитет поддержит его инициативу, которая «очень нужна стране».

«По предварительным подсчетам, требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет», — подчеркнул депутат.

Автоновости,Евгений Москвичев,Госдума,газета "Известия",
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