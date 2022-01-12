Медосмотр для водителей захотели сделать дистанционным

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о дистанционном медосмотре водителей. Автором инициативы выступил сам депутат, пишут «Известия».

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Уже в будущем феврале Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 23 закона «О безопасности дорожного движения». Медосмотр для водителей задумали сделать дистанционным, чтобы уменьшить распространение инфекционных заболеваний, включая коронавирус, среди работающих граждан.

Москвичев заявил, что на данный момент в России катастрофически не хватает врачей и медработников, которые проводили бы «удаленные» осмотры. По его словам, транспортный комитет поддержит его инициативу, которая «очень нужна стране».