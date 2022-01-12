Москвичей предупредили о семибалльных пробках

Столичный департамент транспорта предупредил автовладельцев Москвы о том, что в течение дня на дорогах города ожидаются семибалльные пробки.
Водителей просят иметь в виду, что самые большие трудности с дорожным движением ожидаются в центр города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.
«В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом - так вы точно сэкономите время», - отмечают в ведомстве.
Ранее заслуженный юрист России Иван Васильев рассказал, что в новом году для автомобилистов начнут действовать новые штрафы.