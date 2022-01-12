Москвичей предупредили о семибалльных пробках

Столичный департамент транспорта предупредил автовладельцев Москвы о том, что в течение дня на дорогах города ожидаются семибалльные пробки.

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Водителей просят иметь в виду, что самые большие трудности с дорожным движением ожидаются в центр города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

«В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом - так вы точно сэкономите время», - отмечают в ведомстве.