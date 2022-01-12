Lexus покажет на автосалоне в Токио экстремальный внедорожник

Автомобиль настроен специально для поездок по жесткому бездорожью

Компания Lexus опубликовала фотографии специальной версии внедорожника LX для бездорожья. Как стало известно «Max-Cars», модель дорабатывали специально для автосалона в Токио специалисты компании JAOS. В итоге автомобиль получил название JAOS LX600 OFFROAD. Как уверяет Lexus, внедорожник сохранил свой комфорт и надежность, но при этом получил больше опций для отдыха за пределами города.

Кроме внешнего вида, компания JAOS, специализирующаяся на запчастях для внедорожников и их тюнинге, настроила LX под жесткие дорожные условия. Это даст водителю возможность доехать туда, куда другие обычно не добираются.

Lexus

Lexus

Lexus