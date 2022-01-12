В Северной Ирландии запретят курить в машине при пассажирах

Ожидается, что новые правила дополнят действующее законодательство, которое и так запрещает курить в определенных местах, в том числе в рабочем транспорте, где желающий затянуться находится не в одиночестве. В рамках готовящегося законопроекта власти намерены запретить продавать лицам младше 18 лет всякие курительные продукты вроде электронных сигарет. Кроме того, правонарушением будет считаться, если кто-то по просьбе несовершеннолетнего купит ему подобное курительное устройство. В других частях Альбиона - Англии и Уэльсе - еще с 2015 года водителям и пассажирам запрещено курить в машине, где есть несовершеннолетние. Аналогичный закон с 2016 года действует и в соседней Ирландии.

В России есть прямой запрет на курение водителей, занимающихся перевозкой пассажиров. То есть если курит водитель автобуса, перевозящий пассажиров, то ему грозит ответственность по части 1 статьи 6.24 КоАП - штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. Этот запрет не распространяется на водителей такси. Нет также запрета на курение в личных автомобилях, хотя в 2019 году всерьез шло обсуждение необходимости введения такого запрета. Аргументы у инициаторов были такие: чем курение за рулем отличается от разговора по телефону? Оно также отвлекает водителя от дороги. Но дальше разговоров дело не пошло. Можно, конечно, по аналогии с общественным транспортом запретить курение в машине при наличии в ней пассажиров, а тем более детей. Но тут возникает сразу несколько нюансов. А если пассажир тоже курящий и тоже курит в машине? И второй более важный вопрос: как это контролировать? Напомним, что камеры в России могут фиксировать нарушения и выписывать штрафы в автоматическом режиме только за нарушения правил дорожного движения или благоустройства территорий. Выписывать штраф в автоматическом режиме за нарушение требований охраны здоровья просто невозможно.