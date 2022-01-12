Porsche установил рекорд продаж

Ни пандемия, ни дефицит микрочипов не помешал Porsche продемонстрировать в 2021 году рекордный уровень продаж за всю историю марки. Согласно годовому отчету компании, с января по декабрь прошлого года по всему миру реализовали 301 915 новых автомобилей, что на 11 процентов больше, чем в 2020-м. Причем рост продаж был зафиксирован по всему миру: например, китайцы приобрели 95 671 машину Porsche (+8 процентов), а американцы — 70 025 единиц, что на 22 процента больше, чем годом ранее.

Фото: Porsche Porsche

На домашнем рынке Porsche завершила год с результатом в 28 565 проданных машин, а общеевропейские продажи составили 86 160 автомобилей (+7 процентов). Представители марки подчеркивают, что около 40 процентов всех автомобилей, которые приобрели европейцы, были либо подключаемыми гибридами, либо электрокарами.

Драйвером продаж марки стал Macan: в 2021 году кроссовер нашел 88 362 новых владельцев. Cayenne лишь ненамного отстал от «младшей» модели и разошелся в количестве 83 071 экземпляра. А суммарные продажи электрических Taycan увеличились вдвое по сравнению с 2020 годом и превзошли количество проданных 911-х.

Следом идет Panamera: клиентам отгрузили 30 220 автомобиля. Продажи 718 Boxster/Cayman в свою очередь составили 20 502 штуки.