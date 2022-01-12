В России подорожали почти все Citroen и Peugeot

На российском рынке произошло очередное подорожание, в этот раз оно затронуло практически весь модельный ряд Citroen и Peugeot. В среднем все модели прибавили в цене порядка 100 000 рублей. Неизменной осталась только базовая цена седана Peugeot 408, однако эта модель лишилась одной из самых доступных комплектаций с дизельным мотором и механической коробкой передач. Аналогичная участь постигла и Citroen C4, его теперь также нельзя приобрести с дизельным двигателем.

Фото: Peugeot 408 © Peugeot Peugeot 408 © Peugeot

Начальный ценник седана C4 вырос на 98 тысяч рублей, теперь модель доступна по цене от 1 499 000 рублей (ранее от 1 401 000 рублей). C3 Aircross подорожал ровно на 100 000 рублей, теперь ее можно купить минимум за 1 659 000 рублей. Кроссовер C5 Aircross прибавил столько же к стартовой цене и теперь доступен от 2 440 000 рублей.

Минивэн Berlingo стал дороже на 100 тысяч рублей и теперь доступен от 1 499 000 рублей, на такую же сумму подорожали модели Spacetourer, Jumpy и Jumper, они доступны по цене от 2 739 900, от 2 019 900 и от 2 534 000 рублей соответственно.

В модельном ряду Peugeot подорожание обошло стороной только седан 408. Кроссовер 2008 прибавил 100 тысяч рублей и теперь доступен по цене от 1 799 000 рублей, модели 3008 и 5008 прибавили по 90 тысяч рублей и стоят теперь от 2 239 000 и от 2 519 000 рублей соответственно.