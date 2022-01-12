Водители троллейбусов часто стали погибать на дорогах

А вы знали, что водители троллейбусов очень часто становятся той самой мишенью на проезжей части? Давайте об этом подробнее.

Фото: Car.ru Car.ru

За последнее время истории с подобными заголовками стали мелькать очень часто. Уже кажется, что это становится какой-то тенденцией.

Для начала давайте разберёмся при каких ситуациях водителям автобуса приходится контактировать со штангами-устройствами.

Водителю троллейбуса приходится покидать рабочее место если:- Необходимо заменить контактные вставки.- Если направление после проезда стрелки было выбрано неправильно.- Если штанги контактного провода сплелись друг с другом.- Если придётся следовать по маршруту без провода.

Вот при таких вышеперечисленных ситуациях водителям приходится покидать свою кабину и выходить на дорогу. Инструкция говорит о том, что за пределами транспорта водитель должен надевать оранжевые жилеты. И нужно откровенно сказать, что это правило действительно соблюдают. Однако это не помогает.

В общем, совершенно непонятно, кто и при каких обстоятельствах сбивает этих трудяг. Как они не замечают людей, которые стоят около троллейбуса. А ещё интересно, на какой скорости они двигались. Думаете все это ерунда? В Минске в начале 2022 года скончалась женщина - водитель троллейбуса.