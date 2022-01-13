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1 час назад

СМИ: ОСАГО может подорожать на 48%

Цена полиса ОСАГО может увеличиться на 48%, достигнув 2567 руб. Об этом в четверг, 13 января, сообщают СМИ. Так, "Известия" со ссылкой на Центробанк пишут, что изменения планируется вводить постепенно: на первом этапе страховка подорожает минимум на 21% (1123 руб.), а еще спустя год – на 27% (1444 руб.).

ОСАГО может подорожать на 48%
Фото: Донат Сорокин / ТАССДонат Сорокин / ТАСС

Согласно данным издания, это случится, если законопроект Минфина об увеличении выплат по ОСАГО примут, а учет износа деталей транспортного средства будет отменен. Согласно документу, размер лимита выплат предлагают увеличить с 500 тыс. до 2 млн руб.

Источники в Центробанке в интервью газете отметили, что нововведение поможет увеличить компенсации пострадавшим, а также усилит страховую защиту виновника ДТП. Также это не допустит взыскания с виновника аварии разницы в стоимости новой детали и изношенной.

Ранее СМИ писали, что Минфин планирует в 2022 году повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в четыре раза – до 2 млн руб. Это может привести к подорожанию полиса. В настоящее время пострадавшему в ДТП с автомобилем выплачивается максимум 500 тыс. руб., а при аварии с автобусом или другим видом общественного транспорта – 2 млн руб. Страховщики также могут обеспечить восстановление автомобиля, но сейчас на это приходится не больше 10-12% выплат по ОСАГО.

Автоновости,Центральный банк России,Минфин,газета "Известия",
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