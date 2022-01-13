ОСАГО может подорожать на 48%

Цена полиса ОСАГО может увеличиться на 48%, достигнув 2567 руб. Об этом в четверг, 13 января, сообщают СМИ. Так, "Известия" со ссылкой на Центробанк пишут, что изменения планируется вводить постепенно: на первом этапе страховка подорожает минимум на 21% (1123 руб.), а еще спустя год – на 27% (1444 руб.).

Фото: Донат Сорокин / ТАСС Донат Сорокин / ТАСС

Согласно данным издания, это случится, если законопроект Минфина об увеличении выплат по ОСАГО примут, а учет износа деталей транспортного средства будет отменен. Согласно документу, размер лимита выплат предлагают увеличить с 500 тыс. до 2 млн руб.

Источники в Центробанке в интервью газете отметили, что нововведение поможет увеличить компенсации пострадавшим, а также усилит страховую защиту виновника ДТП. Также это не допустит взыскания с виновника аварии разницы в стоимости новой детали и изношенной.