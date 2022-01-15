Новый Lexus LX получил тюнинг от Modellista

Новое поколение внедорожника Lexus LX, созданного на базе Toyota Land Cruiser 300, стало одним из экспонатов автомобильной выставки в Токио. Помимо стандартной модели, на шоу продемонстрировали различные варианты тюнинга, одним из которых стал комплект деталей от компании Modellista. Тюнинг-ателье, которым владеет Toyota, сделало нарочито «уличный» обвес для брутального внедорожника, что особенно бросается в глаза на фоне проекта за авторством производителя запчастей и аксессуаров Jaos.

Фото: Modellista Modellista

В Modellista для Lexus LX нового поколения подготовили накладку на передний бампер, диффузор для заднего бампера, а также металлические подножки. Все эти элементы можно купить как в едином наборе за 478 500 йен (около 310 тысяч рублей по нынешнему курсу), либо по отдельности.

Окрашенные в цвет кузова тюнинговые детали потянут уже на 500 500 йен (примерно 325 тысяч рублей). Кроме обвеса, компания предлагает покупателям эксклюзивные 22-дюймовые кованые диски стоимостью почти полтора миллиона йен (ориентировочно 925 тысяч рублей), для которых можно заказать и фирменные гайки-«секретки» для защиты дорогих колёс от похитителей.