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3 часа назад

Новый Lexus LX получил тюнинг от Modellista

Новое поколение внедорожника Lexus LX, созданного на базе Toyota Land Cruiser 300, стало одним из экспонатов автомобильной выставки в Токио. Помимо стандартной модели, на шоу продемонстрировали различные варианты тюнинга, одним из которых стал комплект деталей от компании Modellista. Тюнинг-ателье, которым владеет Toyota, сделало нарочито «уличный» обвес для брутального внедорожника, что особенно бросается в глаза на фоне проекта за авторством производителя запчастей и аксессуаров Jaos.

Новый Lexus LX получил тюнинг от Modellista
Фото: ModellistaModellista

В Modellista для Lexus LX нового поколения подготовили накладку на передний бампер, диффузор для заднего бампера, а также металлические подножки. Все эти элементы можно купить как в едином наборе за 478 500 йен (около 310 тысяч рублей по нынешнему курсу), либо по отдельности.

Окрашенные в цвет кузова тюнинговые детали потянут уже на 500 500 йен (примерно 325 тысяч рублей). Кроме обвеса, компания предлагает покупателям эксклюзивные 22-дюймовые кованые диски стоимостью почти полтора миллиона йен (ориентировочно 925 тысяч рублей), для которых можно заказать и фирменные гайки-«секретки» для защиты дорогих колёс от похитителей.

«Секретки» актуальны скорее не для Японии, а для экспортных рынков, где тоже есть клиенты Modellista. В продаже набор тюнинговых деталей для последнего поколения Lexus LX появится в течение нынешнего года.

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