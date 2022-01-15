Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Кабмин не поддержал налог на "роскошные" автомобили

Российское правительство не поддержало так называемый налог на роскошь на автомобили дороже 4 млн рублей. Советующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента. В настоящее время роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей.

Кабмин не поддержал налог на "роскошные" автомобили
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Владельцы машин дороже 5 млн рублей должны платить налог в двойном размере, дороже 10 млн рублей - в тройном. Накануне в ЛДПР призвали пересмотреть налог на роскошь для дорогих автомобилей.

Инициатива, в частности, мотивирована ростом цен, который может привести к тому, что авто могут перейти уже в другую ценовую группу Законопроектом предлагалось применять повышающий коэффициент 1,1 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей (сейчас от 3 до 5 млн рублей), коэффициент 2 — при средней стоимости легковых автомобилей от 7 до 15 млн рублей (сейчас от 5 до 10 млн рублей), коэффициент 3 — при средней стоимости легковых автомобилей от 15 до 22 млн рублей (сейчас от 10 до 15 млн рублей), а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью 22 млн рублей (сейчас от 15 млн рублей).

Последние новости
Автоновости,ЛДПР,Правительство РФ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители