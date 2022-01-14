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1 час назад

Рыночная стоимость Ford впервые превысила $100 млрд

Рыночная стоимость автомобильного концерна Ford впервые в истории компании превысила $100 млрд, сообщает Reuters. Акции Ford в 2021 году показали более чем двукратный рост в цене, а в четверг, 13 января, акции выросли в цене на 3,7%.

Рыночная стоимость Ford впервые превысила $100 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рыночная капитализация ближайшего конкурента Ford, корпорации General Motors составляет $88,61 млрд. Лидером среди американских концернов остается производитель электромобилей Tesla, капитализация которого превышает $1 трлн.

Ранее капитализация Apple превысила $3 трлн. В 21:46 мск 3 января 2022 года стоимость акций Apple выросла на 2,92%, до 182,73 долларов за ценную бумагу, чуть позже этот показатель достиг 182,88 доллара. Таким образом, капитализация Apple превзошла в объеме фондовый рынок Германии или экономику Великобритании.

В 2021 году акции Apple выросли почти на треть. Хотя в 2020 году рост составлял около 80%. Ценные бумаги конкурентов Apple, таких как Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla, в этом году выросли от 10% до 70%.

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