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51 минуту назад

Tesla передумала выпускать Cybertruck в 2022 году

Tesla обновила информацию на сайте, удалив предполагаемые сроки выхода электрического пикапа Cybertruck. Ранее выбрать машину можно было «до начала производства в 2022 году», теперь эта информация отсутствует. На сайте производителя можно сделать предзаказ авто, но изменить какие-то опции можно будет «ближе к началу производства», говорится в сообщении производителя.

Tesla передумала выпускать Cybertruck в 2022 году
Фото: TwitterTwitter

Как сообщил The Verge, у Tesla могли возникнуть проблемы с разработкой стеклоочистителя для гигантского переднего стекла пикапа.

«Это изменение заставило некоторых оформивших предзаказ покупателей обеспокоиться о задержке ещё больше», — заметило издание Mashable. Компания, по его мнению, рискует потерять клиентов.

Презентация Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года. Как объяснял глава компании Илон Маск, машину создали под влиянием фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Старт массового производства намечался на 2021 год. В августе того года Tesla сообщила, что выпуск отложили до 2022 года.

В октябре Илон Маск в очередной раз отложил старт сборки спорткара Roadster, тягача Semi и пикапа Cybertruck. В ходе ежегодного собрания акционеров он заявил, что модели нового поколения сойдут с конвейера в 2022–2023 годах.

Планируется, что пикап будет стоить от $40 000 в заднеприводном варианте, от $50 000 — в полноприводном. Самая лучшая версия — с полным приводом и тремя электродвигателями — обойдётся покупателю в $70 000.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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