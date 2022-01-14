Электрокар Hyundai Ioniq 5 выйдет на рынок РФ в середине года

Российские продажи электромобиля Hyundai Ioniq 5 на российском рынке начнутся в середине 2022 года. Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. Однако в свободной продаже машины не будет, она будет доступна только по подписке.
По словам Алексея Калицева, метод подписки это оптимальный способ продвижения электромобиля в России, так как это избавит клиента от головной боли в случае замены аккумулятора и перепродаже машины.
В России электромобиль будет доступен только в максимальной комплектации с полным приводом и двумя электромоторами. Сейчас Hyundai Ioniq5 проходит сертификацию для российского рынка. Кроме Hyundai Ioniq 5 в четвертом квартале 2022 года на российском рынке должен появиться рестайлинговый кроссовер Palisade Fl, а в первом квартале 2022 года в России появятся Hyundai Creta и Hyundai Tucson в исполнение N Line.