Новый внедорожник Dartz посвятили году Тигра

В Сети показали новый внедорожник Dartz, который посвящен Году Тигра. В его основе лежит автомобиль марки Mercedes-Benz.

Фото: Car.ru Car.ru

Компания из Латвии, Dartz Motorz, показала свежий проект, получивший длинное название Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Lunar Year Edition. Как отмечают представители фирмы, данный автомобиль посвящен новому Году Тигра. Поэтому машина получила характерное оформление кузова в оранжево-черном цвете. За доработанный внешним видом нельзя узнать прежний Mercedes-Maybach GLS.

Автомобиль получил внутренний сейф, который дополнен системой биометрической защиты. Вместо зеркал заднего вида предусматриваются камеры. В дверные ручки для дополнительной безопасности установили электрошокеры. Еще одна особенность нового проекта - это первый автомобиль гражданского класса, который получил бронирование по стандарту GBOL.

В оснащении предусматривается мотор V8 на 4 литра, мощность которого составляет 558 л.с. В компании сообщают, что его отдача может быть увеличена на 100 - 300 л.с. Официальная динамика разгона с места до 100 км/час составляет 4.9 секунды. Это хороший показатель для бронированного транспорта.