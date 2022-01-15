Россияне отметили национальную любовь к покупке мороженого зимой

В комментариях под архивным снимком с продавщицами мороженого, торгующими на улице зимой, россияне вспомнили былые времена и отметили традиционную национальную любовь к данному лакомству. Фотографию опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».

Фото: Мослента Мослента

«Торговля — ладно, но покупку мороженого зимой поймут только русские люди!» — отметила одна из подписчиц. «Это точно. Когда я зимой в Греции при температуре плюс 15 градусов шла и ела мороженое, греки безумно смотрели на меня и ежились в своих одеяниях», — ответила ей другая. Третьи принялись шутить над тем, что мороженое в холодное время года не чувствуется холодным, и что хороший пломбир является отличной профилактикой болезней горла.

Подписчики сообщества также вспомнили торт-мороженое со съедобными розочками и листьями, цена которого составляла 1 рубль 15 копеек. «Советское мороженое — самое натуральное и вкусное», «А я в детстве в любой мороз ела эскимо за 11 копеек с этих лотков. А еще помню в 50-х годах на этих лотках поштучно продавались шоколадные конфеты», «Самая вкусная была "Лакомка" за 28 копеек, полностью облитая тонким слоем шоколада с вкраплением орешков», — предались воспоминаниям россияне.

Ранее президент России Владимир Путин съел мороженое во время посещения Международного авиационно-космического салона. Любимый пломбир главы государства принесли в кейсе и предложили сначала президенту, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним.