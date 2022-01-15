В продаже появился Ferrari 250 GTE с двигателем от Chevrolet

Оригинальные спорткары Ferrari 250 выпускались с 1952 по 1964 годы и оснащались атмосферным 3-литровым V12 в сочетании с механической коробкой передач. В зависимости от модификации и состояния автомобиля, в наши дни такую модель можно купить за 300-400 тысяч долларов. Но если таких денег нет, а желание стать обладателем классического Ferrari велико, можно присмотреться к необычному гибриду с мотором V8. От Chevrolet.

В 1962 году это был обычный Ferrari 250 GTE 2+2, который, сменив нескольких владельцев, обрёл владельца с весьма странными вкусами. Доподлинно неизвестно, что привело к замене двигателя, но в итоге вместо оригинального V12 и штатной коробки передач под капотом итальянского купе появился американский V8 — 5,7-литровый «смолл-блок» GM LT1 Generation II от Chevrolet — и 5-ступенчатая механическая коробка передач Tremec. Вместе с этими доработками появились кастомный карданный вал, модернизированная подвеска, дисковые тормоза на всех колёсах, регулируемая рулевая колонка и ряд других серьёзных изменений в конструкции автомобиля, включая 95-литровый топливный бак и аккумулятор в багажнике.

Видео дня

Доработкам подвергся и кузов. Серебристый автомобиль был окрашен в ярко-красный цвет, дополненный полосами тёмно-синего и жёлтого цветов и чёрными порогами. Переднюю часть кузова стилизовали под 250 GT California Spyder, добавили в передние крылья воздуховоды, а сзади установили фонари от более позднего, чем оригинальный автомобиль, 250 GT Series III. Появились псевдоспицевые колёса Borrani с шинами Michelin HydroEdge. Обшитый чёрной кожей салон также серьёзно поменялся, чтобы в нём можно было разместить новую приборную панель, рычаг коробки передач с селектором Hurst, руль Nardi с деревянным ободом и климатическую систему от Vintage Air.