Suzuki рассказала о новом S-Cross для России

Субкомпактный кроссовер Suzuki SX4, который во втором поколении стал называться SX4 S-Cross, а в очередной генерации был переименован просто в Suzuki S-Cross, появится в России. Как сообщает портал Drom.ru, российским поклонникам марки предложат новинку с безальтернативным бензиновым турбомотором — в компании это называют «вызовом, с которым Suzuki должна справиться». Точные сроки начала продаж нового японского кроссовера в России пока не названы, но случится это в 2022 году.

Фото: S-Cross © Suzuki S-Cross © Suzuki

Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Тахакаси во время пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса, посвящённой подведению итогов 2021 года на российском авторынке, раскрыл информацию о новой модели. В частности, топ-менеджер подчеркнул, что продавать в России Suzuki S-Cross с «турбочетверкой» с гибридной надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора не планируется. «Из моторов останется только 1.4 с турбонаддувом, а вот атмосферного мотора в 1,6 литра уже не будет. Мы понимаем, что для нас это вызов, но уверены, что справимся с этим», — подчеркнул Юта Тахакаси.