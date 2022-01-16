Эксперт разъяснил автомобилистам новации 2022 года

С начала текущего года технический осмотр остается обязательным для таксистов, коммерческого и пассажирского транспорта. Владельцы частных машин возрастом старше 4 лет также должны будут получать диагностическую карту. Правда, только в случае смены собственника или постановке автомобиля на учет после покупки на вторичном рынке.

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Проведение процедуры будет необходимо даже в том случае, если есть какие-то изменения тюнинга или другие конструкционные доработки в транспортном средстве. Все эти моменты владельцы должны соблюдать, чтобы не возникало никаких проблем и сложностей. В случае, если водители будут нарушать, то им грозит штраф в сумме 2000 рублей.

Фиксировать правонарушения будут автоматическими камерами дорожного движения. Именно поэтому водителям никак не получится скрыться и эксплуатировать транспортные средства без действующей диагностической карты. Частота получения штрафной санкции может достигать одного раза в сутки, поэтому водителям гораздо выгоднее будет получить диагностическую карту, чем получать штрафы.