Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-8° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Эксперт разъяснил автомобилистам новации 2022 года

С начала текущего года технический осмотр остается обязательным для таксистов, коммерческого и пассажирского транспорта. Владельцы частных машин возрастом старше 4 лет также должны будут получать диагностическую карту. Правда, только в случае смены собственника или постановке автомобиля на учет после покупки на вторичном рынке.

Эксперт разъяснил автомобилистам новации 2022 года
Фото: Car.ruCar.ru

Проведение процедуры будет необходимо даже в том случае, если есть какие-то изменения тюнинга или другие конструкционные доработки в транспортном средстве. Все эти моменты владельцы должны соблюдать, чтобы не возникало никаких проблем и сложностей. В случае, если водители будут нарушать, то им грозит штраф в сумме 2000 рублей.

Фиксировать правонарушения будут автоматическими камерами дорожного движения. Именно поэтому водителям никак не получится скрыться и эксплуатировать транспортные средства без действующей диагностической карты. Частота получения штрафной санкции может достигать одного раза в сутки, поэтому водителям гораздо выгоднее будет получить диагностическую карту, чем получать штрафы.

С внесением изменений никаких особенностей прохождения технического осмотра не произошло. Все сервисные станции, способные выполнять работу, будут осуществлять по старому принципу, поэтому в этом плане сложностей возникать не будет.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители